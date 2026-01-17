Paduli ufficio postale chiuso dal 27 gennaio per lavori del progetto Polis

L’ufficio postale di Paduli sarà chiuso dal 27 gennaio per lavori legati al progetto Polis. Fino all’11 marzo, i servizi saranno disponibili presso una struttura mobile in via Marcarelli. Si tratta di un intervento temporaneo volto a migliorare i servizi postali per i cittadini, garantendo comunque l’accesso alle principali funzioni. La priorità è minimizzare i disagi durante questo periodo di transizione.

Disagi temporanei ma servizi garantiti per i cittadini di Paduli. L'Ufficio Postale resterà chiuso al pubblico a partire dal 27 gennaio 2026 per consentire l'avvio di lavori infrastrutturali previsti dal progetto POLIS di Poste Italiane. Lo comunica ufficialmente la Filiale di Benevento di Poste Italiane in una nota indirizzata al sindaco del Comune di Paduli, Domenico Vessichelli.Durante il periodo di chiusura, l'ufficio verrà trasferito in una struttura mobile collocata in via Marcarelli, nelle immediate adiacenze della sede istituzionale. Il servizio sarà garantito dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle 13:35 e il sabato dalle 8:20 alle 12:35.

