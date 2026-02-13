Allarme spritz a colazione i rischi per gli studenti | Effetti immediati su cervello

Uno studio avverte che i giovani che bevono spritz al mattino rischiano di compromettere la concentrazione durante le lezioni. La causa è l’assunzione di superalcolici prima di andare a scuola, una pratica che sta crescendo tra gli studenti delle superiori. In alcune scuole, sono stati segnalati casi di studenti che arrivano in classe già alterati, con effetti visibili sul comportamento e sull’attenzione.

(Adnkronos) – Superalcolici prima di entrare in aula per la lezione, uno spritz a colazione prima della campanella: è la nuova moda tra i giovani studenti. Secondo l'Osservatorio sugli stili di vita (Mohre) "ragazzi e ragazze, prevalentemente studenti universitari intorno ai 20 anni, consumano regolarmente superalcolici già dalle 9.30 del mattino, prima di iniziare le lezioni o durante le pause didattiche. Lo spritz, cocktail ad alto contenuto alcolico, è diventato il drink più richiesto in questa fascia oraria, con un consumo che spesso non si limita a un singolo bicchiere". Il consumo di superalcolici in orario mattutino "comporta conseguenze immediate sulla capacità cognitiva, compromettendo l'attenzione, la memoria e il rendimento scolastico", sottolinea la direttrice dell'Osservatorio Mohre, Johann Rossi Mason, che aggiunge: "L'assunzione regolare di alcol in giovane età aumenta significativamente il rischio di sviluppare dipendenza e patologie alcol-correlate, aumentando il rischio cancro.