La Commissione europea ha dichiarato che non intende attivare la clausola di sospensione del Patto di stabilità e crescita, respingendo le ipotesi di un possibile intervento in questa direzione. Questa precisazione arriva mentre si discute delle misure economiche adottate in vista di eventuali crisi finanziarie o di bilancio. Nessuna indicazione è stata fornita su eventuali modifiche future alle regole fiscali dell’Unione.

Roma, 9 apr. (askanews) – La Commissione europea continua a respingere le ipotesi di innescare la clausola generale di sospensione del Patto di stabilità e di crescita della Ue. “Esiste per intervenire su gravi deterioramenti (delle prospettive economiche-ndrt) della Ue o dell’area euro, e attualmente non siamo in questo scenario”, afferma il commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis in una intervista oggi al Financial Times. E questo, apparente possibile contraddizione, a dispetto del fatto che lo stesso Dombrovskis affermi che nella Ue, a riflesso del conflitto in Iran, ci si trovi “chiaramente a fronteggiare uno shock stagflazionistico”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Dombrovskis, per sospensione Patto serve grave recessione e non ci siamo"Le condizioni per attivare una clausola generale di salvaguardia" per sospendere il Patto di stabilità "sono di avere una grave recessione economica...

Temi più discussi: Ue, Dombrovskis: non siamo in scenario da sospensione Patto stabilità (FT); La Ue che paga il conto della guerra: Così rischiamo la stagflazione; Ue, Patto di Stabilità: sospensione solo con grave recessione, non è lo scenario di oggi; Iran, Jorgensen: Situazione seria, crisi energia non finirà presto.

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Dombrovskis: non ci sono le condizioni per sospendere il Patto di stabilitàRoma, 9 apr. (askanews) - 'Sulla sospensione del Patto di stabilità e di crescita, è legata alla clausola generale di sospensione e la condizione ... notizie.tiscali.it

Il commissario Ue all'Economia Dombrovskis: "L'economia europea a rischio stagflazione, l'impatto della crisi fino allo 0,4%. In caso di una crisi più prolungata, l’impatto sulla crescita potrebbe arrivare fino allo 0,6%." #ANSA - facebook.com facebook

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