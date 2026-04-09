Ue Dombrovskis | guerra Iran può abbassare di 0,2-0,6 punti crescita 2026

Secondo un rappresentante dell’Unione europea, la guerra in Iran potrebbe ridurre la crescita economica dell’area tra 0,2 e 0,4 punti percentuali nel 2024 rispetto alle previsioni di alcuni mesi fa. Inoltre, si prevede un aumento dell’inflazione di circa un punto percentuale. Questi dati sono stati comunicati in una dichiarazione ufficiale e si riferiscono alle possibili ripercussioni sul periodo attuale e sul prossimo anno.

Roma, 9 apr. (askanews) – Per l’economia dell’Unione europea, le conseguenze della guerra in Iran potrebbero comportare una crescita economica tra 0,2 e 0,4 punti percentuali più bassa quest’anno, rispetto ai livelli previsti lo scorso autunno, e un’inflazione di 1 punto percentuale più elevata. Lo ha riferito il commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis durante un’audizione al Parlamento europeo. Ma se la crisi si rivelasse più grave e persistente, la crescita potrebbe risultare diminuita tra 0,4 e 0,6 punti percentuali sia quest’anno che il prossimo e l’inflazione tra 1,1 e 1,5 punti percentuali più elevata, ha aggiunto. Lo scorso 17 novembre la Commissione europea prevedeva 1,2% di crescita economica dell’Ue quest’anno e 1,4% il prossimo, con un’inflazione all’1,9% quest’anno e al 2% il prossimo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Il commissario Ue all'Economia Dombrovskis: "L'economia europea a rischio stagflazione, l'impatto della crisi fino allo 0,4%. In caso di una crisi più prolungata, l’impatto sulla crescita potrebbe arrivare fino allo 0,6%." #ANSA - facebook.com facebook

E anche per far sentire come la pensiamo al simpatico DOMBROVSKIS, per una volta provate a venire in Piazza Duomo anche voi, anche se non ci siete mai andati. Il 18 Aprile a Milano. x.com