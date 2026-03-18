ISTAT prezzi 2026 ancora in crescita con la guerra in Iran | cosa aumenta di più

Secondo i dati dell’ISTAT, nel 2026 i prezzi in Italia sono in aumento, anche se meno rapidamente rispetto agli anni passati. La guerra in Iran continua a influenzare l’andamento dei costi, determinando un incremento più marcato di alcuni settori rispetto ad altri. La variazione colpisce principalmente alimentari, energia e trasporti, che sono tra i comparti più interessati dall’andamento dei prezzi.

Nel 2026 i prezzi in Italia tornano a crescere, ma con un’intensità più contenuta rispetto agli anni precedenti. Secondo gli ultimi dati diffusi da ISTAT, l’inflazione mostra segnali di ripresa nei primi mesi dell’anno, con un’accelerazione che riguarda soprattutto alcuni settori chiave come alimentari e servizi. Dopo una fase di relativa stabilità a fine 2025, l’inizio del nuovo anno evidenzia un incremento dei prezzi al consumo. A gennaio l’inflazione si è attestata intorno all’1% su base annua, mentre a febbraio si registra una crescita più marcata, arrivando all’1,6%. Nonostante l’aumento, il livello generale dei prezzi resta ancora lontano dai picchi registrati negli anni precedenti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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