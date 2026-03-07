Caro carburanti guerra Iran la proposta Pd sull' extragettito Iva per abbassare le accise | Giorgetti ci pensa

Il governo sta valutando una proposta del Partito Democratico che riguarda l’utilizzo dell’extragettito dell’IVA sui carburanti per ridurre le accise. La discussione si concentra sui prezzi della benzina e del diesel, che si avvicinano ai 2 euro al litro. Il ministro dello Sviluppo economico sta considerando attentamente questa iniziativa mentre i prezzi dei carburanti continuano a salire.

L’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran ha generato una risposta che ha avuto un impatto sui mercati di petrolio e gas. Benzina e diesel sono aumentati e in alcuni distributori hanno toccato anche quota 2 euro. La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein propone di usare le “accise mobili”. Il ministro dell’Economia Giorgetti ha ricordato che la misura è stata introdotta già nel 2023 proprio dal governo Meloni. Per questo non dispiace l’idea e, se ci sono margini, potrebbe essere adottata. Appello di Schlein sulle accise mobili Usare l'extragettito Come funzionano le accise mobili? Appello di Schlein sulle accise mobili Le conseguenze dell’attacco di Israele e Stati Uniti all’Iran si sono fatte sentire direttamente sui portafogli degli italiani. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Accise, al ministro Giorgetti non spiace l’idea di Elly Schlein: «L’extragettito Iva usiamolo per abbassare le accise sui carburanti» – Il video«La proposta Schlein sui carburanti? È una norma che abbiamo introdotto noi già dal 2023, vedremo di adattarla.

L’idea di Elly Schlein al governo: «L’extragettito Iva usiamolo per abbassare le accise sui carburanti» – Il videoLa segretaria del Partito democratico Elly Schlein ha un’idea per combattere il caro carburanti.

