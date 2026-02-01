Lavori avviati a Udine per il complesso Malignani | 15 milioni per rilanciare il cuore storico della città

A Udine sono iniziati i lavori di restauro al complesso Malignani. Sono stati investiti 15 milioni di euro per rinnovare il cuore storico della città. L’obiettivo è riqualificare gli edifici e ridare vita a un’area che rappresenta un punto di riferimento per i cittadini e i visitatori. I lavori sono partiti nelle ultime settimane e coinvolgono diverse opere di recupero e riqualificazione.

A Udine sono iniziate le opere per il rilancio del complesso Malignani, un progetto strategico che segna un nuovo capitolo per il centro storico della città. L’investimento complessivo, che supera i 15 milioni di euro, è stato autorizzato dopo un lungo percorso di valutazione tecnica e amministrativa. Il progetto riguarda la riqualificazione di un’area centrale, storicamente significativa, che da decenni ospita attività culturali, commerciali e sociali. Il cuore del progetto è la ristrutturazione del palazzo Malignani, edificio del XIX secolo che ha subito un progressivo degrado negli ultimi anni, con conseguenti limitazioni d’uso e manutenzione insufficiente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lavori avviati a Udine per il complesso Malignani: 15 milioni per rilanciare il cuore storico della città Approfondimenti su Udine Malignani Il Malignani si rifà il look, 15 milioni in arrivo dalla Regione La Regione ha approvato un investimento da 15 milioni di euro per migliorare l’Isis Malignani di Udine. Rigenerazione urbana a Foggia: 10 milioni e mezzo per riqualificare le 'tre corsie' e il cuore pedonale della città La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Udine Malignani Argomenti discussi: Oltre 700 candidature e quasi 400 colloqui: a Udine il lavoro passa dal mondo cooperativo; Malignani, maxi-piano da 15 milioni: così cambia la scuola più grande di Udine; A Udine energia grazie ai rifiuti: avviato il biodigestore, servirà 4 mila famiglie; Crisi Rizzani De Eccher, cantieri fermi: a rischio la bretella per l'aeroporto e piazza San Marco. Superbonus 110, truffa dei lavori attestati da false asseverazioni tecniche: la Finanza sequestra crediti d’imposta per oltre un milioneUDINE - Superbonus 110, scoperta una truffa sui lavori attestati da false asseverazioni tecniche. I finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza di Udine, nell’ambito di un’indagine ... ilgazzettino.it Udine, conclusi i lavori sul ferro di cavallo del centroConclusi a Udine i lavori di riqualificazione del cosiddetto Ferro di Cavallo, il semicerchio viario che comprende via Cesare Battisti, via Canciani e via Poscolle alta. A partire da domani, saranno ... rainews.it Sono stati avviati i lavori di restauro dell’ex palazzina degli uffici, datata 1911 - facebook.com facebook #sisma2016 Ricostruzione del centro storico a Visso nelle Marche: avviati i lavori per il recupero di Palazzo Trinità @Sisma2016 x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.