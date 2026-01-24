La città si prepara al carnevale | dal 30 gennaio un mese di eventi tra centro storico quartieri e mare

Rimini si avvicina al Carnevale, con un calendario di eventi che si svolgerà dal 30 gennaio per tutto il mese. Le iniziative coinvolgeranno il centro storico, i quartieri e le zone balneari, offrendo occasioni di festa e coinvolgimento per cittadini e visitatori. Un periodo dedicato alle tradizioni e alla convivialità, che arricchirà l’atmosfera della città in vista della festa più colorata dell’anno.

Rimini si prepara già dalla fine di gennaio a vivere un mese ricco di appuntamenti dedicati al Carnevale, con una serie di iniziative che spaziano dal centro storico alle località balneari. L'evento centrale del palinsesto è ColorCoriandolo, l'iniziativa promossa dal Comune di Rimini e giunta.

