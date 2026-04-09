Il presidente russo ha annunciato un cessate il fuoco di 48 ore in occasione della Pasqua ortodossa. L'interruzione delle ostilità sarà valida per le forze armate russe a partire dalle 15 italiane di sabato 11 aprile fino alla mezzanotte di domenica 12 aprile. La misura riguarda l'intero territorio controllato dall'esercito russo durante il periodo festivo.

Un cessate il fuoco di 48 ore in occasione della Pasqua ortodossa. Lo stop delle ostilità, annunciato dal presidente russo Vladimir Putin, entrerà in vigore per le forze armate russe dalle ore 15 italiane di sabato 11 a mezzanotte di domenica 12. Il Cremlino fa sapere che si attende che anche Kiev segua l'esempio. Pochi giorni fa Zelensky aveva proposto una "tregua energetica", sullo sfondo dei continui bombardamenti alle infrastrutture civili. La notizia della tregua di Pasqua, anche se limitata a soli due giorni è comunque un segnale di distensione in un momento in cui ci si aspetta che le trattative trilaterali tra Washington, Kiev e Mosca riprendano a tempi brevi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ucraina, Putin dichiara il cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa

Putin annuncia il cessate il fuoco con l’Ucraina per la Pasqua ortodossa: “Ci aspettiamo che Kiev faccia lo stesso”Il Presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato una tregua per la Pasqua ortodossa.

Ucraina, Putin dichiara la tregua per la Pasqua ortodossaIl presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato una tregua nei combattimenti in Ucraina per la Pasqua ortodossa.

Temi più discussi: Putin lancia un ultimatum all'Armenia per il rafforzamento dei legami con l'Ue; Zelensky: Sono pronto a incontrare Putin; Zelensky ripropone una tregua energetica con la Russia e il cessate il fuoco in Donbas; Viktor Orbán a Vladimir Putin: Sono pronto ad aiutare in ogni modo possibile.

Ucraina, Putin dichiara il cessate il fuoco di due giorni per la Pasqua ortodossaVladimir Putin ha annunciato un cessate il fuoco di due giorni in occasione della Pasqua ortodossa. Lo stop delle ostilità entrerà in vigore per le forze armate russe dalle ore 15 italiane di sabato ... ansa.it

Ucraina, Putin dichiara il cessate il fuoco per la Pasqua ortodossaEntrerà in vigore per le forze armate russe dalle ore 15 italiane di sabato 11 a mezzanotte di domenica 12. Mosca si attende che anche gli ucraini prendano la stessa decisione ... ilgiornale.it

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Sachs che frequenta meeting di Dugin e diffonde disinformazione su rivoluzione ucraina del 2014 (e non solo) è tra gli ospiti preferiti di @corradoformigli, che ha bandito invece @CarloCalenda per avere detto la verità su Sachs in diretta. Questo è il giornalis x.com