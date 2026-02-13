Ucraina nuovi attacchi russi Rubio | Spero di vedere Zelensky a Monaco

Luca Rubio, senatore statunitense, ha dichiarato di sperare di vedere Zelensky a Monaco durante il prossimo vertice internazionale, mentre l’Ucraina affronta nuovi attacchi russi. I raid, che hanno colpito pesantemente la regione di Odessa, hanno causato almeno un morto e sei feriti, danneggiando anche infrastrutture civili, secondo quanto riferiscono le autorità ucraine.

(Adnkronos) – Nuovi massicci attacchi della Russia sull'Ucraina oggi, venerdì 13 febbraio. Almeno una persona è morta e altre sei sono rimaste ferite a causa di raid "massicci" che hanno preso di mira varie zone della regione di Odessa, senza risparmiare le infrastrutture, denunciano le autorità. "La Russia ha sferrato attacchi massicci contro l'infrastruttura portuale. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: "Nel mondo più amici che nemici". Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato di aver dato l'ordine ai vertici militari di reagire agli attacchi russi contro le infrastrutture del Paese.