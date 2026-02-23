Ucraina attacchi russi sul Paese Zelensky | Putin ha già iniziato la Terza guerra mondiale – la diretta

Le tensioni tra Russia e Ucraina aumentano a causa di recenti attacchi russi sul territorio ucraino. Zelensky afferma che Putin ha già avviato una escalation militare, accusandolo di aver scatenato una nuova fase di conflitto globale. La decisione di rafforzare le misure militari ed economiche mira a fermare l’offensiva russa prima che si diffonda ulteriormente. La situazione rimane critica e in continuo sviluppo nelle zone colpite.

“ Putin ha già iniziato la Terza Guerra Mondiale, e l’unica risposta è stata un’intensa pressione militare ed economica per costringerlo a fare un passo indietro. Putin va fermato”. Così il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky in una intervista rilasciata alla Bbc. Nella giornata di ieri, l’inviato speciale della Casa Bianca Steve Witkoff, aveva annunciato un possibile incontro nelle prossime settimane tra il leader ucraino e il capo del Cremlino. Guerra in Ucraina Inizio diretta: 230226 07:31 Fine diretta: 230226 23:30 07:31 230226 Tre vittime in attacchi russi con droni È di tre vittime il bilancio di un attacco russo con droni e missili sull’Ucraina. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Guerra Ucraina-Russia, oggi Zelensky presenta piano di pace agli USA. Cremlino: “Terza guerra mondiale evitata grazie a Trump”, news in direttaOggi, Zelensky presenta agli Stati Uniti un piano di pace per la crisi in Ucraina, mentre il Cremlino afferma che la terza guerra mondiale è stata evitata grazie a Trump.

Crisi globale: Gaza, Ucraina-Russia e rischio Terza Guerra Mondiale

Ucraina, attentato a Leopoli e attacchi con 50 missili e 300 droni. Veto di Orban a nuove sanzioni UeSu X Zelensky ha fatto anche il punto dopo l'attacco russo della notte contro il territorio ucraino. Circa 300 droni d'attacco e 50 missili di vario tipo, con una parte significativa di missili ... adnkronos.com

Guerra Ucraina, raid russi nella notte: almeno tre morti e diversi feriti. LIVEAlla vigilia del quarto anniversario dell’invasione russa, sale la tensione tra Mosca e Kiev. In un’intervista alla Bbc, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato Vladimir Putin di aver dat ... tg24.sky.it

Quattro anni di guerra in Ucraina. Quattro inverni rigidi. Quest'anno è stato il più duro finora, poiché gli attacchi paralizzano i sistemi energetici che mantengono in vita le persone. A volte, l'unico luogo sicuro è il bunker https://sostieniunhcr.it/aiuta-ucraina-ora - facebook.com facebook

#TG2000 - #Ucraina, attacchi su #Kharkiv. #Zelensky prepara elezioni e referendum pace #11febbraio #Odessa #Zaporizhzhia #Kiev #Russia #Dnipropetrovsk #Donbass #Lavrov #Pokrovsk #RussiaUkraineWar #Ukraine #TV2000 x.com