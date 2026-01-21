Omicidio Marco Magagna il Pm chiede 14 anni per Stella Boggio | tra i due un rapporto tossico

Il pubblico ministero di Monza ha richiesto una condanna a 14 anni di carcere per Stella Boggio, accusata dell’omicidio del suo compagno Marco Magagna, avvenuto ad Arese. La richiesta si basa sull’analisi del rapporto tra i due, definito dal pm come tossico. La vicenda si inserisce in un contesto di indagini che evidenziano le dinamiche personali e le responsabilità legali legate a questo tragico episodio.

Uccise Marco Magagna con una coltellata al cuore: per Stella Boggio il pm chiede 14 anni di carcereIl pubblico ministero ha chiesto 14 anni di carcere per Stella Boggio, accusata di aver ucciso Marco Magagna con una coltellata al cuore durante una lite nella loro abitazione a Bovisio Masciago.

omicidio marco magagna ilStella Boggio, il pm chiede 14 anni per l'omicidio di Marco Magagna: «Non fu legittima difesa». Il rapporto tossico e i messaggi di odioÈ passato poco più di un anno dall'omicidio di Marco Magagna, l'uomo ucciso con una coltellata al cuore nella notte tra il 6 e il ... msn.com

