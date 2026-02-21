Investì e uccise lo zio di Laura Pausini | il 29enne è stato arrestato mentre tentava un furto

Un giovane di 29 anni è stato arrestato mentre cercava di rubare in un negozio. La sua cattura è avvenuta a pochi mesi dall’incidente in cui ha investito e ucciso Ettore Pausini, zio di Laura Pausini, durante una fuga da un incidente stradale. La polizia ha notato il suo comportamento sospetto e l’ha fermato. L’uomo ora si trova in cella in attesa di ulteriori accertamenti. La vicenda riaccende l’attenzione sulla recurrente presenza di episodi simili in città.

A distanza di pochi mesi è finito nuovamente in manette l'uomo che lo scorso novembre ha provocato la morte di Ettore Pausini, zio della celebre cantante italiana Laura Pausini. Il 78enne, storico barbiere molto conosciuto a Bologna, si trovava in bicicletta quando è stato investito dal giovane straniero alla guida di una Opel Astra. Un impatto fatale, avvenuto intorno alle 13.30 del 2 novembre. Investito l'anziano, il 29enne aveva proseguito per la sua strada senza nemmeno fermarsi per prestare aiuto. Soltanto il giorno dopo si era presentato al comando della Polizia locale. Sottoposto a identificazione, il giovane era risultato essere un moldavo di 29 anni, incensurato e senza precedenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

