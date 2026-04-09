Uccide un 20enne a Crema resta in carcere il 17enne L'avvocato | Atto scellerato ha chiesto perdono

A Crema, un minorenne è stato arrestato e portato in carcere in seguito all’omicidio di un giovane di 20 anni. Il gip del Tribunale dei Minori di Brescia ha convalidato l’arresto, confermando la custodia cautelare. L’avvocato del 17enne ha definito l’atto come “scellerato” e ha riferito che il ragazzo ha chiesto perdono. La vicenda si svolge nel rispetto delle procedure giudiziarie stabilite.

Il gip del Tribunale dei Minori di Brescia ha convalidato l'arresto e disposto la custodia in carcere per il 17enne accusato dell'omicidio di Crema (Cremona). Durante l'interrogatorio ha chiesto perdono alla famiglia del 20enne Hamza Salama, ucciso a sprangate e coltellate. 🔗 Leggi su Fanpage.it Furia a Crema: 17enne senza precedenti uccide 20enne con coltelloUn ragazzo di 20 anni, originario dell’Egitto, ha perso la vita a Crema dopo un’aggressione brutale. Assolto il 53enne arrestato per spaccio all’aeroporto di Malpensa, l’avvocato: “Vittima di un atto mafioso”Dopo un anno dall'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti all'aeroporto di Malpensa, un 53enne è stato assolto perché il... Temi più discussi: Crema, uccide 20enne a sprangate: fermato un 17enne; Agguato a Ponticelli, ventenne ucciso all'alba: indagini in corso; Ucciso un 20enne a Crema, sospettato un minore: i rilievi sul luogo del delitto; Omicidio a Crema, un 20enne colpito a morte in mezzo alla strada: cosa è successo a San Bernardino. Crema, uccide 20enne a sprangate: fermato un 17enneUn giovane di 17 anni è stato fermato con l'accusa di aver ucciso a sprangate un 20enne di origine egiziana a Crema. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata colpita, oltre che dalle ... msn.com Giovane uccide 20enne a sprangateSul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del delitto ... zoom24.it Orrore a Bosa: Paolo Pinna, 42 anni, uccide il padre Giuseppe, 78, a colpi di cacciavite - facebook.com facebook I militari italiani non si toccano. Ma se Israele uccide, mutila, sfolla milioni di civili palestinesi, libanesi e iraniani, nessun problema. x.com