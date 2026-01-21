Assolto il 53enne arrestato per spaccio all'aeroporto di Malpensa l'avvocato | Vittima di un atto mafioso

Un uomo di 53 anni, arrestato un anno fa all’aeroporto di Malpensa per spaccio, è stato assolto con la formula “il fatto non sussiste”. L’avvocato ha commentato che il suo assistito è stato vittima di un atto mafioso. La sentenza chiarisce la sua estraneità alle accuse, evidenziando l’importanza di un processo equo e di un’accurata valutazione delle prove.

Dopo un anno dall'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti all'aeroporto di Malpensa, un 53enne è stato assolto perché il fatto non sussiste. "È stato incastrato, vittima di un atto mafioso", ha spiegato a Fanpage.it l'avvocato Davide Mustari.

