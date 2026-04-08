A Crema, un giovane di 20 anni è stato ucciso in seguito a un’aggressione con un coltello. La vittima, di origine egiziana, è stata colpita più volte durante l’attacco nel territorio della provincia di Cremona. Il ragazzo, senza precedenti penali, è deceduto a causa delle ferite riportate. La polizia sta indagando sull’accaduto e cerca di ricostruire la dinamica dell’evento.

Un ragazzo di 20 anni, originario dell’Egitto, ha perso la vita a Crema dopo un’aggressione brutale. L’attacco è avvenuto nel territorio della provincia di Cremona, dove la vittima è stata colpita ripetutamente prima di soccombere alle ferite. La dinamica del sinistro appare estremamente violenta. Il giovane è stato aggredito con una serie di colpi sferrati con i pugni e i calci, subendo inoltre ferite causate da sprangate e l’uso di un coltello. Nonostante il trasporto d’urgenza presso l’ospedale Maggiore di Crema, il paziente non è sopravvissuto, decedendo poco dopo l’arrivo nella struttura sanitaria. L’arresto del sospettato e le indagini in corso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Furia a Crema: 17enne senza precedenti uccide 20enne con coltello

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