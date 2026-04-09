Ubriaco al volante investe tre ciclisti | un morto e due feriti gravi

Un incidente avvenuto nei pressi di Treviglio ha causato un morto e due feriti gravi. Il conducente di un’auto, risultato con un tasso alcolemico cinque volte superiore al limite consentito, ha investito tre ciclisti mentre era alla guida. L’incidente si è verificato nel pomeriggio, e le forze dell’ordine hanno immediatamente soccorso le persone coinvolte. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di verifica.

Dovrà rispondere del reato di omicidio stradale l'automobilista di 48 anni che nella mattinata del 9 aprile ha investito tre ciclisti i quali, in provincia di Bergamo, circolavano sulla strada provinciale 141, da Treviglio a Pontirolo Nuovo. Secondo le prime ricostruzioni della Polizia locale, al lavoro per accertare l'esatta dinamica dell'incidente, l'auto, una Giulia, avrebbe sorpassato un'altra vettura a velocità sostenuta, per poi colpire il guard rail, rimbalzare, travolgere i ciclisti e finire la sua corsa in un campo. Dei tre ciclisti, il più giovane ha perso la vita dopo essere arrivato all'ospedale Spedali Civili di Brescia trasportato da un elicottero del 118. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ubriaco al volante investe tre ciclisti: un morto e due feriti gravi Leggi anche: Napoli, ubriaco al volante investe e uccide due donne: arrestato Moto investe bici sulla Circumvallazione esterna di Napoli: due feriti gravi a MelitoI conducenti della moto e della bici sono stati soccorsi e sono stati trasportati in codice rosso in ospedale. Argomenti più discussi: Alcol e droga al volante: dieci patenti ritirate dai Carabinieri nel Pordenonese; Ritirate 10 patenti dai Carabinieri sulle strade pordenonese. Napoli, ubriaco al volante investe e uccide due donne: arrestatoUna tragedia della strada scuote Napoli: intorno alle 19.15 di domenica sera un uomo di 34 anni che guidava sotto l’effetto di alcol ha travolto e ucciso due donne di origine ucraina che stavano ... ilgiornale.it Due donne investite e uccise da un'auto a Napoli, ubriaco il 34enne alla guidaEra ubriaco l'uomo che ha investito e ucciso due donne a corso Garibaldi a Napoli nella serata di ieri, domenica 22 marzo. Il 34enne è stato arrestato per omicidio stradale. adnkronos.com Ciclisti travolti da un ubriaco alla guida, morto un 33enne: feriti il padre e lo zio. Dramma a Treviglio - facebook.com facebook Laura Pausini interrompe il concerto a Madrid per uno spettatore ubriaco: il video del momento diventa virale x.com