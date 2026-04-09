Moto investe bici sulla Circumvallazione esterna di Napoli | due feriti gravi a Melito

Un incidente si è verificato sulla Circumvallazione esterna a Napoli, dove una moto ha investito una bicicletta. Due persone sono rimaste ferite gravemente e sono state immediatamente soccorse sul posto prima di essere trasportate in ospedale in codice rosso. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente e sulla dinamica dell’accaduto. Non ci sono ulteriori dettagli disponibili al momento.

I conducenti della moto e della bici sono stati soccorsi e sono stati trasportati in codice rosso in ospedale. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso accertamenti dei carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it Moto investe bici in Circumvallazione, due feriti ricoverati in codice rossoIeri sera i carabinieri della sezione radiomobile di Marano sono intervenuti lungo la Circumvallazione Esterna, in direzione Lago Patria, per un... Incidente sulla circumvallazione esterna tra Melito e Arzano, due macchine distrutteDrammatico incidente tra Melito e Arzano sulla circumvallazione esterna, nei pressi di Mida Sport, non distante dallo stabilimento Kimbo. Argomenti più discussi: Moto investe bici in Circumvallazione, due feriti ricoverati in codice rosso; Scontro auto-moto: centauro sfonda parabrezza, i soccorsi. Moto investe bici sulla Circumvallazione esterna di Napoli: due feriti gravi a MelitoGrave incidente stradale nella serata di ieri, mercoledì 8 aprile, sulla Circumvallazione esterna di Napoli: per cause che sono ancora in corso di accertamento, una motocicletta, guidata da un uomo di ... fanpage.it Moto investe bici in Circumvallazione, due feriti ricoverati in codice rossoSulla dinamica sono in corso accertamenti. Entrambi i feriti sono stati portati presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano di Giugliano ... napolitoday.it Moto investe un cervo: animale morto sul colpo, centauro grave in ospedale --> https://www.nordest24.it/trichiana-incidente-moto-cervo-ferito-sp1 - facebook.com facebook