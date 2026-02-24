Fiumicino approva il nuovo Regolamento Taxi e NCC | sconti del 20% e più licenze

Fiumicino ha approvato un nuovo Regolamento Taxi e NCC, causando cambiamenti concreti nel settore. La decisione mira a offrire sconti del 20% e ad aumentare le licenze disponibili, rispondendo alle richieste di operatori e cittadini. La misura entra in vigore subito, puntando a migliorare la qualità del servizio e la concorrenza nel trasporto locale. La città si prepara a vedere più mezzi e tariffe più favorevoli nei prossimi mesi.

Fiumicino, 24 febbraio 2026 – Oggi il Consiglio comunale di Fiumicino ha approvato e dichiarato immediatamente eseguibile il nuovo Regolamento Taxi e NCC, un provvedimento atteso che introduce importanti novità per il trasporto pubblico non di linea e rafforza l’organizzazione della mobilità cittadina. L’assessore Angelo Caroccia ha dichiarato: “Siamo soddisfatti del lavoro svolto in questi mesi. Questo nuovo regolamento rappresenta un passo decisivo per modernizzare il sistema della mobilità del nostro territorio e offrire un servizio più efficiente e trasparente a cittadini, turisti e lavoratori. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Nuovo regolamento taxi ed NCC, Caroccia: “Svolta per la mobilità di Fiumicino”Fiumicino cambia volto nel settore dei taxi e NCC.

Taxi e Ncc, il consiglio comunale approva il nuovo regolamentoIl consiglio comunale di Venezia ha approvato oggi il nuovo regolamento per taxi e Ncc, una decisione presa per rispondere alle crescenti esigenze di mobilità e regolare meglio il settore, che da mesi era al centro di discussioni tra operatori e amministrazione.

Argomenti correlati

Fiumicino, approvato il Protocollo d’intesa per i locali di Via Loano ad ARES 118; Servizi Civici S.p.A. e Sindacati siglano il nuovo Accordo di II Livello.

L’aeroporto di Roma Fiumicino è di nuovo il migliore d’EuropaL’aeroporto di Roma Fiumicino è di nuovo il migliore d’Europa. A decretarlo – attraverso ... msn.com

Fiumicino, lunedì apre il nuovo svincolo sul grande raccordo anulareLunedì primo dicembre, alle 10, sarà inaugurato il nuovo svincolo autostradale di collegamento tra Parco Leonardo e Roma, accessibile da via delle Arti. Si tratta di un intervento strategico, ... romatoday.it

NUOVE LICENZE | Approvato il regolamento: a Rende arrivano cinque taxi e venti NCC, attenzione alle esigenze di mobilità ridotta. - facebook.com facebook

Il #Consigliocomunale approva la delibera che aggiorna il Regolamento comunale per l’esercizio del trasporto non di linea, ridefinendo le regole operative per i servizi taxi e noleggio con conducente. Scopri di più v41.it/L386d x.com