Tyson Fury tornerà sul ring dall’11 aprile, questa volta in un evento trasmesso in diretta su Netflix. La sfida contro Arslanbek Makhmudov si terrà in Arabia Saudita, confermata dal presidente dell’Autorità generale per l’intrattenimento, Turki Alalshikh. Fury, che ha già vinto due titoli mondiali dei pesi massimi, si prepara a combattere dopo aver fatto un passo indietro. L’avversario, Makhmudov, è considerato uno dei più forti e pericolosi nel panorama attuale, con

Questo incontro segna il tanto atteso ritorno di Fury sul suolo natio, a quasi quattro anni dalla sua ultima apparizione su un ring britannico. The Ring guiderà la promozione di questo scontro tra pesi massimi, con una venue dedicata e le undercard che saranno annunciate nelle prossime settimane. Netflix sta attualmente producendo insieme a Tyson Fury la docuserie di successo At Home With the Furys, la cui seconda stagione è prevista per questa primavera. Parallelamente alla serie, Netflix sta anche producendo Fury (titolo provvisorio), il documentario che racconta la vita cruda e senza filtri di una delle figure più affascinanti dello sport e della cultura britannica. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

© Sportintv.eu - Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov, l’evento in diretta su Netflix dall’11 aprile

Tyson Fury torna in palestra e annuncia ufficialmente la data del suo prossimo match.

TYSON FURY IS BACK | FURY vs MAKHMUDOV APRIL 11th ON NETFLIX…. HOLY S***

