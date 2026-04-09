Tyrrhenian Link chiuse le opere marine del ramo est | 490 km di cavi tra Sicilia e Campania

Sono state completate le opere marine del ramo est del Tyrrhenian Link, l’elettrodotto in corrente continua gestito da Terna, con circa 490 chilometri di cavi installati tra Sicilia e Campania. La fine dei lavori sulla tratta segnala il termine delle attività di posa in mare tra le due regioni, chiudendo questa fase del progetto di infrastruttura energetica.

Il completamento della posa del ramo est del Tyrrhenian Link, l’elettrodotto in corrente continua di Terna, segna la conclusione delle opere marine tra Campania e Sicilia. Lo rende noto la società, spiegando che il collegamento è stato realizzato da Prysmian, che nel 2021 si è aggiudicata il contratto quadro per la progettazione, la fornitura, l'installazione e il collaudo di oltre 1.500 km di cavi per i principali collegamenti di Terna. A maggio 2025, a bordo della nave Leonardo da Vinci di Prysmian, è stato installato il primo cavo del ramo est del Tyrrhenian Link, lungo 490 km, da Fiumetorto (Termini Imerese, PA) a Torre Tuscia Magazzeno (Battipaglia, SA). 🔗 Leggi su Feedpress.me

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