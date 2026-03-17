La tredicesima edizione della WinteRace Cortina si svolgerà dal 19 al 21 marzo 2026, con un percorso di oltre 490 chilometri attraverso i passi dolomitici. La gara coinvolgerà 70 auto storiche, che affronteranno le strade montane durante l’evento. La manifestazione prevede un itinerario che attraversa alcune delle principali vette e strade della regione.

La tredicesima edizione della WinteRace Cortina si prepara a ripercorrere oltre 490 chilometri tra i passi dolomitici dal 19 al 21 marzo 2026. Settant’auto storiche e modelli Icon, provenienti da otto nazioni diverse, affrontano un itinerario che unisce sfida sportiva e valorizzazione del territorio alpino. L’evento, inserito nel calendario del Circolo Veneto AutoMoto d’Epoca Giannino Marzotto, ha recentemente ricevuto il riconoscimento Manovella d’Oro 2025. La manifestazione non è una semplice gara, ma un percorso culturale che attraversa la storia dell’automobile, partendo dalla Fiat 508 S del 1935 fino ai modelli più recenti del 2026. Un itinerario che unisce sport e tradizione locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - WinteRace 2026: 490 km tra 70 auto storiche e passi

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