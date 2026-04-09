Terna Tyrrhenian Link | ultimate le opere marine tra Campania e Sicilia

L’azienda di trasmissione elettrica ha completato la posa del ramo est dell’elettrodotto in corrente continua denominato Tyrrhenian Link. Le opere marine tra le regioni Campania e Sicilia sono state portate a termine, segnando così la conclusione di questa fase del progetto. La realizzazione del collegamento ha richiesto interventi specifici in mare aperto e si inserisce nella rete di trasmissione nazionale.

Tempo di lettura: 2 minuti Il completamento della posa del ramo est del Tyrrhenian Link, l’elettrodotto in corrente continua di Terna, segna la conclusione delle opere marine tra Campania e Sicilia. Il collegamento è stato realizzato da Prysmian, che nel 2021 si è aggiudicata il contratto quadro per la progettazione, la fornitura, l’installazione e il collaudo di oltre 1.500 km di cavi per i principali collegamenti di Terna. A maggio 2025, a bordo della nave Leonardo da Vinci di Prysmian, è stato installato il primo cavo del ramo est del Tyrrhenian Link, lungo 490 km, da Fiumetorto (Termini Imerese, PA) a Torre Tuscia Magazzeno (Battipaglia, SA). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Modifica fermate linee 1Q e 2L a Quartu S.E. Per lavori “Tyrrhenian Link”, da lunedì 30 marzo ore 08:30 a martedì 7 aprile sono previste modifiche alle fermate in via dell’Autonomia Regionale. ctmcagliari.it/comunicati x.com