Centomila alloggi in dieci anni Federcepicostruzioni | Servono governance forte e cantieri certi

Federcepicostruzioni evidenzia la necessità di una governance solida e di cantieri affidabili per realizzare l’obiettivo di 100.000 alloggi in dieci anni, previsto dal Piano Casa del Governo. Questo intervento mira a rispondere alle esigenze di accessibilità e a ridurre il disagio abitativo, coinvolgendo giovani, famiglie e lavoratori, e a rafforzare la priorità della politica della casa nel contesto nazionale.

Il Piano Casa annunciato dal Governo, con l'obiettivo di realizzare 100.000 nuovi alloggi in dieci anni a prezzi accessibili, rappresenta un passaggio strategico per riportare strutturalmente la politica della casa al centro dell'agenda nazionale e per dare risposta al crescente disagio abitativo che coinvolge fasce sempre più ampie della popolazione, in particolare giovani, famiglie e lavoratori. «La sfida decisiva – commenta il presidente nazionale di Federcepicostruzioni, Antonio Lombardi – sarà dotare il Piano di una governance forte, di procedure snelle e di condizioni economiche certe, così da trasformare l'impegno programmatorio in cantieri effettivamente aperti e in abitazioni consegnate nei tempi previsti, evitando che si tratti di un intervento meramente dichiarativo».

