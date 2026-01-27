La memoria storica è un patrimonio da preservare. In questa intervista, Lia Levi riflette sulla crisi della memoria e sull’importanza di ascoltare le testimonianze del passato, soprattutto in un momento in cui l’antisemitismo si ripropone. Un’occasione per approfondire il valore della memoria e il ruolo di chi la custodisce, evitando che gli episodi dolorosi vengano dimenticati.

“Sono attonita di fronte al ritorno dell’antisemitismo. Io stessa mi son trovata con impegni presi da mesi che sono stati cancellati ”. Sono le parole di Lia Levi, scrittrice, giornalista e superstite dell’ Olocausto. A 94 anni non ha smesso di incontrare giovani per raccontare la sua storia, quella di una bambina ebrea che dopo l’ 8 settembre 1943 riuscì a salvarsi dalle deportazioni nascondendosi per dieci mesi con le sorelle Gabriella e Vera e la madre Leontina nel collegio romano delle Suore di San Giuseppe di Chambéry. Levi in questi anni ha scritto decine di libri per adulti e per ragazzi: l’ultimo Il sentiero di pietre blu ( Il Battello a Vapore ) con il nipote Simone Calderoni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La memoria è in crisi, ma passiamo il testimone a tutti quelli che sanno ascoltare”: intervista a Lia Levi, che si salvò in un convento

