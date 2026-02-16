Che cos'è il Lüften l'abitudine che arriva dalla Germania che protegge la salute più di quanto si creda
Il Lüften, una tradizione tedesca, nasce per migliorare la qualità dell’aria in casa e si diffonde in Italia grazie ai suoi benefici concreti. Ogni mattina, molte persone aprono le finestre per un quarto d’ora, eliminando l’umidità e i batteri presenti nell’ambiente domestico. Questa abitudine semplice e gratuita aiuta a ridurre i rischi di malattie respiratorie e migliora il benessere generale. Un gesto quotidiano che richiede solo pochi minuti, ma può fare una grande differenza sulla salute di tutti.
E se ti dicessimo che esiste un rituale quotidiano in grado di sostenere il tuo stato di salute senza costi, senza tempi lunghi, senza fatica e senza tecnologia? Si chiama Lüften, arriva dalla Germania e non è altro che la pratica quotidiana di aprire le finestre di casa e lasciarle aperte ogni mattina per 15 minuti. Sì, anche quando fuori fa freddo e tira vento. Un rituale semplice che migliora la qualità dell’aria indoor, protegge il respiro e aiuterebbe persino a dormire meglio, oltre che a sentirsi più lucidi e proattivi mentalmente. Non è una moda wellness qualunque, anche se al momento in cui scriviamo il Lüften è diventato un trend virale su TikTok. 🔗 Leggi su Iodonna.it
