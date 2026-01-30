Tangenti e mascherine soldi nostri buttati magistratura muta | ora trasparenza

La magistratura indaga su un sistema di tangenti legate alla fornitura di mascherine durante la pandemia. Le accuse puntano a soldi pubblici finiti in tasche sbagliate. La politica tace, le indagini proseguono, mentre i cittadini chiedono risposte concrete. La vicenda mette in luce come le risorse pubbliche siano state gestite e come la trasparenza sembri ancora lontana.

Immagina se la metà della metà della metà delle cose che sto per sintetizzare le avesse fatte il centrodestra. Avremmo centotrentasei puntate di Report, i piddini che strillerebbero come aquile, e i grillini appesi ai lampadari da novelli Tarzan. E invece, siccome il problema riguarda loro e la loro gestione dell'emergenza Covid, stanno zitti-sordi-ciechi come le tre proverbiali scimmiette. Ricapitoliamo. Ci hanno chiuso in casa con le normative più illiberali di tutto l'Occidente. Hanno speso una montagna di soldi pubblici per mascherine e altri dispositivi. Spesso questo materiale si è rivelato difettoso e non a norma, con strani affari tra Italia e Cina. 🔗 Leggi su Iltempo.it

