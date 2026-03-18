Il primo ministro ungherese sta portando avanti una campagna di sensibilizzazione sul progetto del gasdotto Druzhba, rifiutando proposte alternative. Nel frattempo, si parla di un giro di soldi tra Budapest e Mosca legato a questa questione. La disputa tra l’Ungheria e l’Ucraina sembra coinvolgere più che parole, con azioni che riguardano direttamente le fonti di approvvigionamento energetico.

Budapest. Il conflitto fra l’Ungheria di Orbán e l’Ucraina non passa soltanto attraverso campagne di propaganda e minacce reciproche. Passa soprattutto attraverso il ricatto energetico. Nella notte fra il 20 e il 21 ottobre un potente incendio divampato nell’unica raffineria ungherese, quella di Százhalombatta, di proprietà del colosso energetico statale Mol, ha causato l’interruzione dell’attività della torre di distillazione Av3, un elemento centrale del processo di raffinazione del petrolio di provenienza russa. La capacità dell’intero impianto si è ridotta di oltre un terzo e i lavori di ripristino dovrebbero concludersi a maggio. Sebbene le cause del rogo non siano state chiarite, le autorità hanno escluso la matrice dolosa o, peggio, un sabotaggio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Orbán fa campagna sul Druzhba e rifiuta le alternative. Ecco il giro di soldi con Mosca

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