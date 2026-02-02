Tutti i mercatini a Como | ecco dove sono nel secondo weekend di febbraio

Durante il secondo weekend di febbraio, Como si anima con diversi mercatini in città. I due più grandi, considerati tra i mercati storici di Regione Lombardia, si trovano lungo le mura e al Mercato coperto. Sono occasioni per scoprire prodotti locali e vivere l’atmosfera tipica di questo periodo.

La città ospita vari mercati: i due principali, annoverati tra i mercati storici di Regione Lombardia, si trovano lungo le mura e al Mercato coperto. Il Mercato Mercerie, lungo le mura da viale Battisti a viale Varese, si tiene martedì mattina, giovedì mattina, sabato tutto il giorno. Il Mercato Annonario, o Mercato Coperto, è in via Mentana 5 ed è aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato. All'interno di questo mercato si trovano negozi, aperti con lo stesso orario dei negozi di vicinato, bancarelle agricole dei produttori comaschi.

Durante il secondo weekend di dicembre, Como si anima con numerosi mercatini, tra cui spiccano due eventi storici riconosciuti dalla Regione Lombardia.

