Tutti gli uomini del presidente | Padella De Falco e Melara gli Immortali che rifecero l’impresa

Tre figure chiave sono coinvolte nel ritorno del Benevento in Serie B, dopo la retrocessione di maggio 2023. La loro presenza si ritrova nelle firme apposte sulla stagione che ha portato la squadra alla promozione. Si tratta di tre uomini che sono stati protagonisti di questo successo, contribuendo con il loro impegno e le loro decisioni alla risalita. La loro partecipazione è stata ufficialmente documentata e riconosciuta nel percorso che ha portato alla vittoria.

Tempo di lettura: 2 minuti C’è anche la firma di Melara, Padella e De Falco sulla stagione trionfale del Benevento che lunedì scorso si è ripreso la serie B persa a maggio 2023. Vincere nel calcio non è mai facile, farlo bel girone C di Serie C è qualcosa di molto complicato. La scorsa estate, con il Benevento ferito da un girone di ritorno da horror, in casa giallorossa la società, in primis il presidente Vigorito, ha fatto una scelta semplice quanto efficace: come si vince la C? Con il supporto di chi ha già compiuto questa impresa e che conosce le vibrazioni della piazza. Da qui la decisione di inserire nello staff della Strega i tre Immortali Padella, De Falco e Melara che nel 2016 erano stati protagonisti della prima storica cavalcata dalla C alla B. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tutti gli uomini del presidente: Padella, De Falco e Melara, gli Immortali che (ri)fecero l’impresa ‘Tutti gli uomini del presidente’. A 50 anni dall’uscita, è più attuale che mai. Dal Watergate ai nuovi scandaliA mezzo secolo dalla sua uscita, Tutti gli uomini del presidente resta uno dei film più incisivi sul giornalismo e sul potere. Tutti gli uomini del presidente festeggia i 50 anni con un 4K che trasuda anni SettantaIl film con Robert Redford e Dustin Hoffman sull'inchiesta giornalistica che portò a galla il Watergate, festeggia il 50° anniversario con... Temi più discussi: Tutti gli uomini del presidente da cinquant'anni anni ci ricorda l'importanza di un giornalismo libero e indipendente; Un viaggio nello scandalo Watergate: i 50 anni di Tutti gli uomini del presidente; Tutti gli uomini del presidente 50 anni dopo: il film sul Watergate oggi fa più paura; Tutti gli uomini del presidente, compie 50 anni il film sull'inchiesta giornalistica che portò alla caduta di Richard Nixon. Tutti gli uomini del presidente da cinquant'anni anni ci ricorda l'importanza di un giornalismo libero e indipendenteIl 9 aprile del 1976 usciva nelle sale il capolavoro di Alan J. Pakula sul caso Watergate, un mix perfetto di thriller politico e cinema civile ... wired.it Tutti gli uomini di Robert RedfordCinquant'anni fa usciva il film diventato un modello di racconto del giornalismo d'inchiesta, voluto e reso possibile dal suo attore protagonista ... ilpost.it Al posto dell’attuale borsa di 1.280 euro fissa per tutti a prescindere dall’Isee, è previsto un nuovo sussidio di 5.000 euro a scalare - facebook.com facebook #Yuste (pres. #Barcellona) contro l’arbitraggio in Champions: “Tutti sbagliano, ma ora lo fanno troppo spesso” x.com