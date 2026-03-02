Anteprima americana Cinquant’anni di Tutti gli uomini del presidente

Negli Stati Uniti si avvicina il cinquantesimo anniversario di “Tutti gli uomini del presidente”, un film che ricostruisce il caso Watergate. L’anteprima americana ha mostrato come inizialmente si fosse pensato a un grave rischio per la democrazia, ma successivamente sono emerse le prove che hanno smentito questa supposizione. La ricorrenza mette in evidenza l’importanza della vicenda nella storia politica statunitense.

Robert Redfort e Dustin Hoffman nei panni di Bob Woodward e Carl Bernstein, nel film "Tutti gli uomini del presidente" (foto ANSA) Mezzo secolo dopo l'uscita nelle sale di un pezzo di storia del cinema. Quando toccò a Hollywood far comprendere agli americani quanto accaduto durante lo scandalo Watergate Coalizioni ampie e immaginazione. Così si resiste alla deriva di Trump Sembrava un gigantesco scampato pericolo per la democrazia americana. Invece erano solo le prove generali di quello che sarebbe avvenuto mezzo secolo dopo con Donald Trump, in un contesto assai più insidioso. Cinquant’anni fa in questi giorni gli americani affollavano i cinema per scoprire in un film cosa fosse davvero successo al loro paese durante gli anni finali della presidenza di Richard Nixon. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

