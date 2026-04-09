Valerio Scanu ha rivelato i dettagli della fine del suo rapporto con Maria De Filippi, arrivando anche a presentare una denuncia. Per diversi anni, i due hanno lavorato insieme in ambito televisivo, mantenendo un legame che andava oltre la semplice collaborazione professionale. La notizia ha attirato l’attenzione dei media e ha portato alla luce questioni legali legate alla loro relazione.

Per anni Valerio Scanu e Maria De Filippi hanno condiviso un rapporto che andava oltre la semplice collaborazione televisiva. Tutto è iniziato nella scuola di Amici di Maria De Filippi, dove il cantante sardo ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo. Da lì, il legame si è rafforzato anche fuori dal talent. Un momento chiave è stato quando la conduttrice gli ha fatto avere il brano Per tutte le volte che., scritto da Pierdavide Carone. Una scelta che si è rivelata vincente, visto che Scanu ha conquistato il Festival di Sanremo 2010. Negli anni successivi i contatti sono proseguiti. Nel 2012 il cantante è tornato ad Amici nella versione “Big”, mentre nel 2015 Maria è intervenuta in diretta a L’Isola dei Famosi per sostenerlo. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Scanu racconta la rottura con Maria De Filippi fino alla denuncia

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