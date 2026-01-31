GPT-5.2 mostra regressione prestazionale riconoscimento ufficiale da parte di Altman

Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI, ha ammesso di aver fatto un errore con il recente modello GPT-5.2. Durante una dichiarazione ufficiale, ha spiegato che il nuovo aggiornamento ha mostrato una regressione nelle prestazioni rispetto alle versioni precedenti. La notizia ha sorpreso molti, considerando che si pensava a un miglioramento continuo. Altman ha detto che stanno lavorando per correggere i problemi e tornare su una strada più stabile. Per ora, gli utenti devono fare i conti con una versione del modello che non ha ancora raggiunto le aspettative.

Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI, ha riconosciuto pubblicamente un errore strategico nella recente evoluzione del modello linguistico GPT-5.2, ammettendo che la versione non ha superato le precedenti, in particolare per quanto riguarda le capacità di scrittura, traduzione e gestione del linguaggio naturale. L’annuncio, fatto durante un incontro con sviluppatori e collaboratori interni, segna una svolta significativa per l’azienda, che da anni si presenta come leader nell’innovazione dell’intelligenza artificiale generativa. Il riconoscimento ufficiale arriva a oltre tre anni dal lancio di ChatGPT, il primo modello di grandi dimensioni accessibile al pubblico, e si inserisce in un contesto di crescente attenzione sulle prestazioni reali delle IA, non solo sui progressi tecnici annunciati. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - GPT-5.2 mostra regressione prestazionale, riconoscimento ufficiale da parte di Altman Approfondimenti su GPT 5 2 Pattinatori ferraresi campioni a Pechino, targa di riconoscimento da parte del Comune I pattinatori ferraresi dell'associazione Il Quadrifoglio e degli Estensi si sono distinti ai recenti Campionati Mondiali di Pechino, ottenendo importanti successi. No al riconoscimento dello Stato palestinese. Nobili "Mancanza di coraggio da parte del governo regionale” La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su GPT 5 2 Sam Altman ammette l'errore: GPT-5.2 è peggiore della versione precedenteSam Altman ha ammesso che OpenAI ha peggiorato le capacità linguistiche di ChatGPT con GPT-5.2, privilegiando funzioni tecniche come coding e ragionamento. Il modello mostra regressioni nella scrittur ... hwupgrade.it OpenAI svela sorprendente svolta: GPT-5.2 cita Grokipedia come fonte chiave, rivoluzionando affidabilità e trasparenza dell’AIIl nuovo modello GPT-5.2 di OpenAI, presentato come soluzione di frontiera per il lavoro professionale, è finito sotto esame dopo un’inchiesta del ... assodigitale.it Cook “addolorato”, Altman contro gli “eccessi”. E intanto prospera il capitalismo della sorveglianza - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.