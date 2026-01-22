Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Forlì si rinnova con la nomina di Sara Pennacchi, la più giovane presidente d’Italia. Un cambiamento che segna un passo importante per l’istituzione, portando nuova energia e prospettive innovative nel settore. La presenza di una guida giovane e qualificata rappresenta un’opportunità per rafforzare il ruolo del professionista nel contesto economico attuale.

Nuovo presidente per il consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Forlì. Si tratta di Sara Pennacchi, candidata della Lista Unica “Il Futuro si Costruisce Insieme”. Dottore Commercialista e Revisore Legale, con studio professionale a San Piero in Bagno, Pennacchi.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Commercialisti Arezzo: Manuel Cesari candidato alla Presidenza del Consiglio dell’ordineManuel Cesari si propone come candidato alla Presidenza del Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti di Arezzo.

L’Associazione Nazionale Commercialisti augura buon lavoro alla nuova guida dell’OrdineL’Associazione Nazionale Commercialisti porge i propri auguri di buon lavoro alla nuova presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Ida Lonardo, e agli organi eletti per il mandato 2026-2030.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Ordine dei commercialisti, Tiezzi traccia il bilancio. Al rinnovo anche Fondazione e Comitato pari opportunità; Rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro, domani si aprono le urne; Commercialisti, si rinnova il Consiglio dell'Ordine: alla guida c'è Sara Pennacchi ed è la più giovane presidente d'Italia; Ordini commercialisti, voto con affluenza record.

Nola, rinnovato il consiglio dell’ordine dei commercialisti: Molisso eletto presidenteSi rinnova il Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti di Nola, in un appuntamento elettorale che ha coinvolto congiuntamente anche il rinnovo del Consiglio dei Revisori Contabili e il Comitato Pari O ... videonola.tv

Commercialisti di Trapani, rinnovati gli organi dell’Ordine: La Barbera riconfermato PresidenteCon una percentuale altissima di votanti, pari all’88,50 %, ’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trapani ha rinnovato i propri organi istituzionali, confermando un forte sen ... lavocedellisola.it

Nola, rinnovato il consiglio dell'ordine dei commercialisti: Molisso eletto presidente facebook

Commercialisti al voto il 15 e il 16 gennaio 2026 per il rinnovo degli Ordini territoriali. Intervista ad Andrea Borghini, candidato Presidente per l'ODCEC di Roma con la lista Impegno per la Professione - Commercialisti ed esperti contabili /… x.com