Rinnovato il consiglio direttivo della Pubblica Assistenza Alta Val di Cecina per il mandato 2026–2030

Il consiglio direttivo della Pubblica Assistenza Alta Val di Cecina è stato rinnovato per il mandato 2026-2030. Le votazioni si sono svolte in tre sedi, a Larderello, Montecatini Val di Cecina e Monteverdi, con i soci aventi diritto che hanno espresso le proprie preferenze per eleggere i nuovi membri del consiglio.

Si sono svolte domenica 15 marzo le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo della Pubblica Assistenza Alta Val di Cecina per il mandato 2026–2030 Al termine delle operazioni di voto e dello scrutinio, la Commissione Elettorale ha reso noti i risultati ufficiali, proclamando eletti: La partecipazione al voto ha raggiunto circa il 45% degli aventi diritto, un dato considerato positivo e significativo per la vita associativa. Al termine delle operazioni elettorali, Pietro Nardi ha voluto ringraziare la Commissione Elettorale e tutti i soci che hanno preso parte alla votazione: “Un grazie ai membri della Commissione Elettorale che hanno gestito perfettamente queste elezioni. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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