Nel 2025, il turismo in Italia ha registrato un significativo aumento di arrivi, come evidenziato dai dati della piattaforma

C'è stato un aumento rilevante del turismo in Italia nel 2025. Emerge dai dati della piattaforma "Alloggiati web" del ministero dell'Interno, che consente alle strutture ricettive, alberghiere ed extra-alberghiere di comunicare alle questure competenti le generalità delle persone alloggiate, entro 24 ore dal loro arrivo. Rende noto il Viminale che gli arrivi nel Paese sono cresciuti complessivamente del 7,1%, passando da 173 milioni nel 2024 a oltre 185 milioni nell'anno appena trascorso. L'incremento del flusso turistico ha interessato sia le strutture alberghiere, aumentate a 104.660.524 di arrivi nel 2025 rispetto ai 101. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Turismo, boom di arrivi nel 2025. Santanché": "Merito anche dei piccoli comuni"

Turismo, terzo forum internazionale a Milano al via domani con il ministro Santanchè. Focus sui piccoli comuniDomani si apre a Milano il terzo Forum internazionale del turismo, promosso dal Ministero e realizzato con Enit Spa, presso il Palazzo del Ghiaccio.

Turismo a Napoli, boom di arrivi a Natale e Capodanno fino a 5 nottiNapoli si conferma meta preferita durante le festività natalizie e di Capodanno, registrando un aumento significativo di arrivi fino a cinque notti.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Boom di turisti a Roma, 23 milioni nel 2025. Aumentati arrivi (+3,42%) e presenze (+2,87%); Turismo, per Roma un 2025 record: quasi 23 milioni di arrivi e 53 milioni di presenze; Roma, turismo da record nel 2025: boom di arrivi. Gualtieri: Genera indotto e posti di lavoro, tutti i dati; L’Italia dei borghi piace sempre più. Attesi 21 milioni di turisti nel 2026, boom degli stranieri.

Roma, turismo da record nel 2025: boom di arrivi. Gualtieri: Genera indotto e posti di lavoro, tutti i datiI dati dell’Ente Bilaterale del Turismo del Lazio certificano il nuovo primato: più visitatori dall’estero e numeri in aumento rispetto al 2024 ... affaritaliani.it

Nel 2026 previsti 21 milioni di arrivi nei piccoli comuni. Ecco l'antidoto all'overtourismLa ricerca di Demoskopica per il Forum internazionale del Turismo che si apre a Milano. Santanchè: la strada è questa. Ora un piano industriale per il ... avvenire.it

IL TURISMO ITALIANO SMENTISCE I PESSIMISTI: RECORD NEL 2025 Presenze in crescita, boom di turisti stranieri e numeri migliori dei principali competitor europei. Il turismo si conferma uno dei pilastri dell’economia nazionale e una leva strategica per il f facebook

Federalberghi, dopo boom post Covid turismo a Roma pronto per un solido 2026. Ad Albergatore Day, 'raggiunte 70 strutture 5 stelle e sistema aeroportuale in espansione' #ANSA x.com