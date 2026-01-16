La classifica delle città più care d' Italia nel 2025 Rimini è sul podio | un pesante terzo posto
L'Unione Nazionale Consumatori ha pubblicato la classifica delle città italiane con i maggiori aumenti del costo della vita nel 2025. Rimini si posiziona al terzo posto, evidenziando un aumento significativo dei costi rispetto ad altre città. Questa graduatoria fornisce un quadro aggiornato delle variazioni economiche nelle principali aree urbane del paese.
L'Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città più care d'Italia del 2025, in termini di aumento del costo della vita. Non solo, quindi, delle città capoluoghi di regione o dei comuni con più di 150 mila abitanti. Uno studio basato sull'inflazione media dello scorso anno resa. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
