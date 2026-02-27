Una recente classifica mette a confronto le università italiane in base alla loro attenzione alla previdenza. Sono state analizzate diverse istituzioni per valutare quali offrano i migliori servizi e supporto agli studenti in materia di previdenza. La graduatoria evidenzia le differenze tra le università, fornendo uno spaccato sulle pratiche adottate nel settore.

Chi ben inizia è a metà dell’opera. E, in effetti, se parliamo di previdenza, questo è ancora più vero. Ebbene, in Italia l’Università di Trento si caratterizza come l’ateneo più previdente, seguito dall’Università di Brescia, mentre terza sul podio è la Statale di Milano. E a stabilirlo sono le scelte dei giovani aspiranti medici. La classifica è stata stilata dal Giornale della previdenza dei medici e degli odontoiatr i e prende in considerazione gli iscritti ai corsi di Medicina e chirurgia di 34 università italiane, statali e non. Gli iscritti agli ultimi due anni dei corsi di laurea in Medicina e in Odontoiatria sono infatti gli unici in Italia a cui la legge consente l’iscrizione a un ente di previdenza in qualità di studenti universitari. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Medici e previdenza, ecco la classifica delle Università più previdenti d’Italia

Leggi anche: Sempre più medici e infermieri stranieri in Italia, ecco quanti sono. Perché la proroga delle norme Covid è un rischio

Leggi anche: La classifica delle università migliori d’Europa: più italiane, ma peggiorano le posizioni

Scorrendo puoi consultare contenuti correlati.

Temi più discussi: Ecco come cambierà l'accertamento della disabilità con la riforma del 2026; Cinque 'super food' nascosti, i consigli del medico per salute e vita più lunga; Fisco, ecco le novità per gli avvocati. Arriva il vademecum di Cassa forense e Uncat; Pieve di Soligo, altri servizi medici si spostano: ecco le novità.

Medici e previdenza, ecco la classifica delle Università più previdenti d’ItaliaChi ben inizia è a metà dell’opera. E, in effetti, se parliamo di previdenza, questo è ancora più vero. Ebbene, in Italia l’Università di Trento si caratterizza come l’ateneo più previdente, seguito ... lapresse.it

Dirigenti medici e sanitari. Arriva la firma definitiva sul contratto 2022-2024. Ecco tutte le novitàAumenti stipendiali strutturali, patrocinio legale gratuito in caso di aggressioni e revisione dei fondi aziendali. quotidianosanita.it

I posti saranno destinati ai figli di medici e odontoiatri e agli universitari già iscritti all’ente di previdenza: prevista una retta agevolata - facebook.com facebook