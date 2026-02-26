Turismo a Poppi | cresce il 2025 con 42910 arrivi e 125472 presenze

Arezzo, 26 febbraio 2026 – Il Sindaco: “Ci sono grandi progetti per il futuro. Puntiamo sul brand Casentino e lavoriamo in termini di vallata”. “Poppi conferma il trend positivo sul turismo e pensa al futuro con grandi novità, progetti e opportunità che comunicheremo nelle prossime settimane. Partiamo però dalle buone notizie come quella dei dati sul turismo che porta Poppi nell’Olimpo provinciale delle destinazioni preferite dai turisti”, con queste parole il Sindaco di Poppi Federico Lorenzoni commenta i dati sul turismo nel Comune di Poppi che mettono in evidenza i risultati di quest’anno e quelli degli anni precedenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

