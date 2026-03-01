A gennaio 2026, in Italia, le presenze turistiche sono aumentate del 6,07% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, mentre gli arrivi sono cresciuti del 4,28%. Questi dati riflettono un incremento nel settore turistico nazionale all’inizio dell’anno. La crescita delle presenze e degli arrivi indica un aumento dell’attività turistica nel Paese.

L’inizio del 2026 si apre con un segnale chiaro e incoraggiante per l’economia turistica italiana. A gennaio le presenze registrano un +6,07% rispetto allo stesso mese del 2025, mentre gli arrivi crescono del +4,28%. A rilevarlo è l’ufficio statistica del ministero del Turismo, che ha elaborato i dati provenienti dalla piattaforma “alloggiati Web” del ministero dell’Interno, strumento che consente di monitorare in tempo reale i movimenti turistici attraverso le comunicazioni obbligatorie delle strutture ricettive. Più presenze che arrivi in Italia: cosa significa per il turismo Il dato più interessante, dal punto di vista economico, è la differenza tra la crescita delle presenze (+6,07%) e quella degli arrivi (+4,28%). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Cresce il turismo in Italia, a gennaio +6,07% di presenze: l’impatto economico e lavorativo

Cresce il turismo in Italia, Enit: nel 2025 impatto 237 miliardi su PilIl turismo in Italia continua a crescere, confermando il suo ruolo di pilastro fondamentale per l'economia nazionale.

Marche, cresce il turismo con oltre 11 milioni di presenzeI dati nel periodo gennaio – settembre 2025 indicano, rispetto lo stesso periodo del 2024, un +7,18% negli arrivi e un +11,32% nelle presenze,...

Contenuti e approfondimenti su Cresce.

Temi più discussi: Turismo in crescita: Verona sfiora i 20 milioni di presenze nel 2025. Stranieri all’80% dei flussi; Il turismo in Toscana tra crescita, lavoro e disuguaglianze: il focus di Irpet e Bankitalia; Turismo. Il Veneto supera i 73 milioni di presenze nel 2024 con una crescita degli arrivi internazionali; Turismo in Campania: Napoli guida la crescita del Sud.

Cresce il turismo dell’olio: +37% esperienze tra 2021 e 2024Roma, 25 feb. (askanews) – L’oleoturismo in Italia cresce e si conferma tra i segmenti più dinamici del turismo enogastronomico. Tra il 2021 e il 2024 la partecipazione alle esperienze legate all’olio ... askanews.it

Cresce il turismo a Poppi, il sindaco: Puntiamo sul brand CasentinoNel 2024 gli arrivi a Poppi sono stati 36.807 e le presenze 117363, nel 2025 gli arrivi 42910 e le presenze 125472 con una percentuale di aumento rispettivamente di 16,58% e 6,91% ... arezzonotizie.it

Elezioni Avezzano, Marco Rizzo a sostegno di Gianluca Ranieri: "Dsp cresce nel territorio" - facebook.com facebook

Cresce la valutazione di Tether: secondo Forbes, il colosso delle stablecoin e secondo maggiore azionista della Juventus ha raggiunto quota 375 miliardi di dollari x.com