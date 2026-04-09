Tumori rischio più alto fra chi non si è mai sposato | per i single tasso fino a 5 volte superiore – Lo studio Usa

Uno studio condotto negli Stati Uniti ha evidenziato che il rischio di sviluppare alcuni tipi di tumore è più elevato tra le persone che non sono mai state sposate. I dati mostrano che il tasso di incidenza tra i single può essere fino a cinque volte superiore rispetto a quello delle persone sposate. La ricerca si è concentrata su una vasta popolazione e ha analizzato le differenze legate allo stato civile e alla salute.

Uno studio statunitense ha messo in luce una significativa correlazione tra matrimoni e tumori. Analizzando oltre 4 milioni di casi di cancro raccolti tra il 2015 e il 2022 in 12 Stati americani, i ricercatori hanno scoperto che gli adulti che non si sono mai sposati presentano un rischio complessivamente più elevato rispetto a coloro che sono o sono stati sposati. Un dato che, in un contesto di matrimoni in calo, appare particolarmente preoccupante. Ma c’è una spiegazione. I dati della ricerca, guidata da Paulo Pinheiro presso la University of Miami Miller School of Medicine e pubblicata su Cancer Research Communications, rivelano un aumento del rischio per quasi tutti i principali tipi di cancro, con differenze particolarmente marcate per quelli prevenibili, legati a infezioni, fumo o fattori riproduttivi. 🔗 Leggi su Open.online

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