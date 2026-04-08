Tumori il risultato choc di una ricerca | il rischio di ammalarsi è più alto nei single 5 volte di più

Una recente ricerca condotta presso il Sylvester Comprehensive Cancer Center ha evidenziato che le persone single hanno un rischio cinque volte superiore di sviluppare tumori rispetto a chi vive in coppia. I ricercatori hanno analizzato i dati di un ampio campione di individui, confrontando le percentuali di diagnosi di cancro tra single e conviventi. Lo studio si concentra sulla correlazione tra stato civile e incidenza di malattie oncologiche.

Vivere una vita di coppia proteggerebbe dal cancro. A dirlo è uno studio condotto dai ricercatori del Sylvester Comprehensive Cancer Center, da cui è emerso che i single corrono un rischio cinque volte superiore di contrarre la malattia. Pare infatti che uomini e donni non sposati si trovino in una situazione di maggiore rischio. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Cancer Research Communications. Gli stessi autori dello studio precisano che i risultati sono frutto di un'osservazione e che non devono condizionare le scelte delle persone. I tumori possono ovviamente colpire anche le persone sposate. È stato però interessare notare, dal punto di vista dei fattori di rischio, che vi è una probabilità maggiore fra i soggetti che vivono da soli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Tumori, il risultato choc di una ricerca: il rischio di ammalarsi è più alto nei single (5 volte di più) Leggi anche: Virus sinciziale nei bambini: rischio di ospedalizzazione più alto da piccoli Alzheimer e città affollate: l’inquinamento urbano aumenta il rischio di ammalarsi di Alzheimer, la ricerca fatta su milioni di personeUn’analisi che ha coinvolto 27,8 milioni di americani beneficiari del Medicare, il programma pubblico di assicurazione sanitaria degli Stati Uniti,...