Monaldi centro d?eccellenza contro i tumori alla laringe grazie alla chirurgia laser

Monaldi è un centro di riferimento specializzato nel trattamento dei tumori alla laringe attraverso chirurgia laser. Offre lezioni interattive su diagnosi, indicazioni terapeutiche e tecniche di intervento, con focus sulle lesioni tumorali e patologie laringee. Le sessioni includono dimostrazioni di chirurgia in diretta, garantendo un approfondimento pratico e aggiornato per professionisti del settore.

Lezioni interattive su diagnosi, indicazioni e trattamento della patologia laringea e delle lesioni tumorali mediante chirurgia Laser CO-2 Tolms, sessioni di chirurgia in diretta, opportunità di assistere agli interventi direttamente in aula e in sala operatoria. Sotto i riflettori, il 22 e 23 gennaio in due giornate dedicate all’alta formazione e al confronto tra i massimi esperti, l’esperienza clinica e chirurgica dell’équipe dell’unità di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale del Monaldi, diretta dal professor Giuseppe Tortoriello, punto di riferimento nazionale per la chirurgia laser e mini-invasiva nel trattamento delle patologie oncologiche laringee. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

