Ruggi paziente con carcinoma alla laringe guarisce grazie ad un eccellente intervento

Un intervento chirurgico endoscopico è stato recentemente eseguito presso il reparto di Otorinolaringoiatria di un ospedale di Salerno. Un paziente affetto da carcinoma alla laringe, gravemente compromesso dalla malattia, è stato sottoposto all’intervento e, a seguito dell’operazione, si trova in fase di guarigione. La procedura è stata condotta con successo e il paziente ha superato la fase critica della malattia.

Importante intervento chirurgico endoscopico eseguito presso il Reparto di Otorinolaringoiatria dell'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove un paziente gravemente compromesso da un carcinoma alla laringe, è finalmente guarito. Si tratta di un uomo anziano di Pompei al quale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Storm aritmico, intervento straordinario al Papardo: paziente salvato grazie alla sinergia multidisciplinareUn paziente giunto in condizioni critiche, aritmie ventricolari ripetute e un rischio concreto di arresto cardiaco: così è iniziata, all’Azienda... Monaldi, centro d?eccellenza contro i tumori alla laringe grazie alla chirurgia laserLezioni interattive su diagnosi, indicazioni e trattamento della patologia laringea e delle lesioni tumorali mediante chirurgia Laser CO-2 Tolms,... Tumore alla laringe, intervento d’eccellenza al Ruggi di Salerno: paziente guaritoStampa Straordinario successo chirurgico all’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, dove un paziente affetto da un carcinoma avanzato alla laringe è stato curato con una tecnica innovat ... salernonotizie.it Salerno. Parte al Ruggi il progetto Clic. Un software al servizio dei pazienti con ictusAl via progetto per il governo dei percorsi assistenziali dei pazienti affetti da ictus. L’Information technology accompagna il team medico e il paziente in tutte le fasi dell’assistenza, dal ricovero ... quotidianosanita.it