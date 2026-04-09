Il premier israeliano ha annunciato che nei prossimi giorni avvierà colloqui diretti con il Libano, in risposta alle pressioni di vari attori internazionali, tra cui l'ex presidente degli Stati Uniti. Nel frattempo, l'Iran ha dichiarato che i negoziati risultano inutili dopo la violazione di una tregua, mentre l'ex presidente americano ha continuato a fare pressioni su Israele riguardo agli attacchi in Libano.

Israele fa un passo di lato: di fronte agli appelli arrivati da più parti, Donald Trump in primis, il premier Benjamin Netanyahu ha annunciato colloqui diretti con il Libano nei prossimi giorni per mettere fine alla guerra contro Hezbollah. Senza un cessate il fuoco però, hanno chiarito gli israeliani, e sul terreno l’offensiva continua a essere durissima. Beirut sud è stata sotto attacco più volte e la popolazione è dovuta sfollare. Con rischi chiari per la fragilissima tregua e per i negoziati tra Iran e Stati Uniti che il Pakistan ha convocato nel fine settimana. Il nodo resta cosa c'è e cosa non c'è nell’intesa che ha portato Trump ad annunciare una tregua di due settimane. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trump pressa Israele sugli attacchi in Libano. L'Iran: "I negoziati non hanno senso dopo la violazione della tregua"

Tregua a rischio: Israele bombarda il Libano, l’Iran richiude lo Stretto di Hormuz, gli Usa non si ritirano e Trump minaccia di riprendere la guerra. Ma nel Golfo non si registrano attacchiA poco più di ventiquattro ore dall’annuncio del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e a un giorno dall’inizio dei colloqui di pace previsti...

Leggi anche: Israele bombarda il Libano, Iran valuta stop alla tregua. Trump: “Scaramucce”

USA e Israele attaccano l'Iran: i veri motivi della guerra e cosa potrebbe accadere adesso

Temi più discussi: Iran: Trump estende l'ultimatum di due settimane; La guerra in Iran ha gettato l'umanità nell'epoca del caos: l'abbraccio mortale di Trump alla Meloni; Israele, approvato il bilancio record da $271mld, 45mld$ dedicati a spese di difesa, allontanate elezioni anticipate; Meloni e Crosetto come Benigni e Troisi - Il Controcanto - Rassegna stampa del 1 aprile 2026.

Trump pressa Israele sugli attacchi in Libano. L'Iran: I negoziati non hanno senso dopo la violazione della treguaIsraele fa un passo di lato : di fronte agli appelli arrivati da più parti, Donald Trump in primis, il premier Benjamin Netanyahu ha annunciato colloqui ... gazzettadelsud.it

Ecco come Israele ha convinto Trump ad attaccare l’Iran: la strategia di Tel Aviv e gli avvertimenti dei consiglieri del tycoonIl NYT rivela: il premier israeliano ha promesso vittoria facile e cambio di regime, ma la CIA definiva i piani farseschi ... ilfattoquotidiano.it

IL NUOVO RACCONTO DELLA MELONI E’ GIA’PRONTO:PRESA DI DISTANZA APPARENTE DA TRUMP E LA GUERRA USATA x.com