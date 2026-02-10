Usa-Iran prove di dialogo sul nucleare | lo scoglio Israele e la linea dura di Trump

Proseguono i contatti tra Iran e Stati Uniti sul nucleare, questa volta attraverso incontri indiretto mediati dall’Oman. Le due parti cercano di trovare un punto di incontro, ma lo scorso luglio Israele ha fatto sapere di non vedere di buon occhio aperture troppo ampie. Intanto, l’amministrazione Trump mantiene una posizione dura e diffida da passi che possano favorire un accordo rapido. Le trattative sono ancora in salita, mentre la questione resta calda sui tavoli internazionali.

Proseguono i contatti indiretti tra Iran e Stati Uniti sul dossier nucleare, con la mediazione dell'Oman. La giornata è stata segnata da dichiarazioni che confermano una disponibilità al dialogo, ma anche da una netta riaffermazione delle rispettive linee rosse. Teheran si dice pronta a un'intesa, purché venga riconosciuto il diritto all'arricchimento dell'uranio, considerato un punto non negoziabile. Le autorità iraniane hanno ribadito che il programma nucleare resta parte integrante della strategia nazionale e non sarà sospeso sotto pressione.

