Iran Trump | Forze Usa in zona fino al pieno rispetto dell’accordo Hezbollah lancia razzi su Israele – La diretta

A poco più di 24 ore dall’annuncio di una tregua di due settimane nel conflitto tra Iran e Israele, si sono verificati nuovi attacchi e dichiarazioni ufficiali. Le forze statunitensi presenti nella regione hanno affermato di rimanere in zona fino al rispetto pieno degli accordi. Nel frattempo, gruppi paramilitari affiliati all’Iran hanno lanciato razzi contro territori israeliani. La situazione resta tesa, con aggiornamenti continui sulle operazioni e sulle risposte militari.