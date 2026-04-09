Iran Trump | Forze Usa in zona fino al pieno rispetto dell’accordo Hezbollah lancia razzi su Israele – La diretta
A poco più di 24 ore dall’annuncio di una tregua di due settimane nel conflitto tra Iran e Israele, si sono verificati nuovi attacchi e dichiarazioni ufficiali. Le forze statunitensi presenti nella regione hanno affermato di rimanere in zona fino al rispetto pieno degli accordi. Nel frattempo, gruppi paramilitari affiliati all’Iran hanno lanciato razzi contro territori israeliani. La situazione resta tesa, con aggiornamenti continui sulle operazioni e sulle risposte militari.
A poco più di 24 ore dall’annuncio di una tregua di due settimane nel conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele, Donald Trump alza di nuovo i toni e sul suo social, Truth, scrive che le forze americane resteranno nei pressi di Teheran e nelle aree circostanti ” fino a quando il vero accordo raggiunto non sarà pienamente rispettato”. L’ultimo post del presidente Usa su Truth. (Fonte: Truth, Donald Trump) Nel frattempo, nonostante gli appelli della comunità internazionale, prosegue lo scambio di missili tra Israele ed Hezbollah dopo che Benjamin Netanyahu ha negato l’estensione del cessate il fuoco momentaneo anche al Libano. Guerra in Iran –... 🔗 Leggi su Lapresse.it
Fuoco incrociato tra Israele e Iran. Attacchi a Beirut dopo i razzi di Hezbollah. Esplosioni a Gerusalemme, Dubai, Doha e Bahrain. Abbattuto F-15 Usa in KuwaitL'eliminazione di Ali Khamenei non ha concluso l'operazione militare congiunta Israele-Stati Uniti contro l'Iran, scattata all'alba di sabato.
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Iran, Netanyahu ha trascinato Trump in una guerra senza fine #iran #israele #netanyahu #trump #usa
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