Groenlandia Dombrovskis | pronti a reagire se non c’è un accordo con Usa

La Commissione europea si prepara a rispondere alle minacce di nuovi dazi degli Stati Uniti sulla Groenlandia, qualora non si raggiunga un accordo costruttivo. Dombrovskis ha sottolineato che sono state valutate diverse opzioni e che l’Unione è pronta a intervenire per tutelare gli interessi europei in questa delicata situazione.

Roma, 19 gen. (askanews) – Sulla partita dei nuovi dazi minacciati dagli Usa sulla vicenda della Groenlandia “sappiamo che ci sono diverse opzioni” e alla Commissione europea “siamo pronti a reagire se non siamo in grado di trovare accordi costruttivi” con gli Usa. Lo ha affermato il commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis nella conferenza stampa al termine dell’Eurogruppo. “Tutti gli strumenti sono sul tavolo – ha rimarcato – quindi non stiamo escludendo alcuna possibilità. Vedremo, cercheremo un impegno costruttivo, ma siamo pronti a reagire”. “È chiaro che questa minaccia di dazi rispetto alla Groenlandia non è accettabile e ora ci sono intense consultazioni in corso, rispetto alla risposta Usa, tra cui il Consiglio Ue straordinario di giovedì, per discutere questa vicenda.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Groenlandia, Ue: “No scontro con Usa ma pronti a reagire”L'Europa si sta preparando a rispondere alle recenti dichiarazioni degli Stati Uniti riguardo alla Groenlandia.

Groenlandia,Macron: reagire ai dazi UsaIl presidente francese Macron ha annunciato che, in risposta alle potenziali minacce di dazi degli Stati Uniti sulla Groenlandia, chiederà l’attivazione dello strumento di coercizione dell’UE.

