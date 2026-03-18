Lo Stretto di Hormuz è tornato alla ribalta con la minaccia di un ex presidente agli alleati della NATO. I prezzi internazionali del petrolio sono aumentati considerevolmente, mentre si intensifica la tensione tra Stati Uniti, Israele e Iran. La situazione ha attirato l’attenzione dei mercati e delle autorità mondiali, che monitorano attentamente gli sviluppi nella regione.

Lo Stretto di Hormuz è ora al centro dell’attenzione, mentre i prezzi mondiali del petrolio salgono alle stelle nel contesto del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran. Il presidente Donald Trump lancia ora un severo monito agli alleati della NATO, chiarendo che ci saranno conseguenze se non si adopereranno per mantenere aperta questa via navigabile di vitale importanza. I prezzi del petrolio alle stelle. Più di 1.000 navi da carico, per lo più petroliere e gasiere, sono state bloccate e non hanno potuto attraversare lo stretto di Hormuz dopo che l’Iran ha parzialmente chiuso la rotta. Mentre la guerra ha rafforzato il controllo dell’Iran... 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Stretto di Hormuz: Trump minaccia gli alleati Nato

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