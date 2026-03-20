Donald Trump ha criticato gli alleati della Nato, affermando che senza gli Stati Uniti l’Alleanza sarebbe una

Donald Trump all’attacco degli alleati della Nato. “Senza gli Usa” l’Alleanza “è una tigre di carta. Non vogliono unirsi alla battaglia per fermare un Iran con il nucleare. Ora che la battaglia è vinta dal punto di vista militare, con ben pochi pericoli per loro, si lamentano degli altri prezzi del petrolio che devono pagare ma non vogliono aiutare ad aprire lo Stretto di Hormuz. Vigliacchi, ce ne ricorderemo”. Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth. La missione Nato in Iraq si è temporaneamente ritirata dal Paese, hanno riferito all’Afp due funzionari della sicurezza irachena, citando l’impatto della guerra in Medio Oriente. “Non ci sono disaccordi” con il governo iracheno, ha dichiarato un funzionario in condizione di anonimato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Trump attacca gli alleati Nato: ‘codardi, ce ne ricorderemo’

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